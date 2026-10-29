İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    "SOCAR Polymer" 9 ayda ixracdan 197 milyon dollar gəlir əldə edib

    Energetika
    • 29 oktyabr, 2026
    • 12:05
    SOCAR Polymer 9 ayda ixracdan 197 milyon dollar gəlir əldə edib

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) 57 %-lik törəməsi olan "SOCAR Polymer" MMC 197 milyon ABŞ dolları dəyərində məhsul ixrac edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın oktyabr sayında bildirilir.

    Bu, 2025-ci ilin 9 ayı ilə müqayisədə 10 milyon ABŞ dolları və yaxud 4,8 % azdır.

    9 ay ərzində Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 20,5 % artaraq 3,2 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) SOCAR Polymer
    Доход SOCAR Polymer от экспорта составил $197 млн
    SOCAR Polymer earns $197 million from exports
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    12:34
    Əli Hüseynli: Korrupsiyaya qarşı mübarizənin qanunvericilik bazası daim təkmilləşir
    Daxili siyasət
    12:30
    Azərbaycanda sosialyönümlü büdcə xərcləri 15 %-ə yaxın artıb
    Maliyyə
    12:27
    SOCAR-ın idarəsi 9 ayda qeyri-neft ixracından 251 milyon dollar gəlir əldə edib
    Energetika
    12:27
    Azərbaycanda "Mastercard" və "Visa" tarifləri ilin sonuna qədər azaldılacaq
    Maliyyə
    12:26
    Foto
    Ceyhun Bayramov: TDT-yə BMT BA-da müşahidəçi statusunun verilməsi üçün diplomatik səyləri artırmalıyıq
    Xarici siyasət
    12:22
    Azərbaycanda milli ödəniş sisteminin dövriyyəsi 50 %-ə yaxın artıb
    Maliyyə
    12:21
    Foto
    Azərbaycan millisi FIFA U-15 dünya çempionatında Mozambik yığmasına qalib gəlib
    Futbol
    12:20
    AMB sədri: "Fiziki şəxslərin manatla əmanətləri son iki il yarımda 89 % artıb"
    Maliyyə
    12:20
    Qırğızıstan MDB-nin Antiinhisar Siyasəti üzrə Dövlətlərarası Şurasının 62-ci iclasına ev sahibliyi edəcək
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti