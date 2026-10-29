Доход SOCAR Polymer от экспорта составил $197 млн
Энергетика
- 29 октября, 2026
- 12:18
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ООО SOCAR Polymer в январе-сентябре 2026 года экспортировало продукцию на сумму $197 млн.
Как сообщает Report со ссылкой на октябрьский номер "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, это на $10 млн или на 4,8%, меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
При этом в целом экспорт ненефтяного сектора Азербайджана за 9 месяцев текущего года вырос на 20,5% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года и достиг $3,2 млрд.
ООО SOCAR Polymer является дочерним предприятием Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), которой принадлежит 57% акций компании.
"SOCAR Polymer" 9 ayda ixracdan 197 milyon dollar gəlir əldə edib
SOCAR Polymer earns $197 million from exports
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