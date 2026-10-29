Доход SOCAR Polymer от экспорта составил $197 млн

ООО SOCAR Polymer в январе-сентябре 2026 года экспортировало продукцию на сумму $197 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на октябрьский номер "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, это на $10 млн или на 4,8%, меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

При этом в целом экспорт ненефтяного сектора Азербайджана за 9 месяцев текущего года вырос на 20,5% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года и достиг $3,2 млрд.

ООО SOCAR Polymer является дочерним предприятием Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), которой принадлежит 57% акций компании.