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    Доход SOCAR Polymer от экспорта составил $197 млн

    Энергетика
    • 29 октября, 2026
    • 12:18
    Доход SOCAR Polymer от экспорта составил $197 млн

    ООО SOCAR Polymer в январе-сентябре 2026 года экспортировало продукцию на сумму $197 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на октябрьский номер "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, это на $10 млн или на 4,8%, меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    При этом в целом экспорт ненефтяного сектора Азербайджана за 9 месяцев текущего года вырос на 20,5% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года и достиг $3,2 млрд.

    ООО SOCAR Polymer является дочерним предприятием Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), которой принадлежит 57% акций компании.

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Экспортные доходы
    "SOCAR Polymer" 9 ayda ixracdan 197 milyon dollar gəlir əldə edib
    SOCAR Polymer earns $197 million from exports
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