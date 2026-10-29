Qazaxıstan MDB-nin Antiinhisar Siyasəti üzrə Dövlətlərarası Şurasının yeni sədri seçilib
Maliyyə
- 29 oktyabr, 2026
- 12:09
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Qazaxıstan MDB-nin Antiinhisar Siyasəti üzrə Dövlətlərarası Şurasının yeni sədri seçilib.
"Report"un Xankəndiyə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu qərar MDB-nin Antiinhisar Siyasəti üzrə Dövlətlərarası Şurasının 61-ci iclasında qəbul edilib.
Antiinhisar Siyasəti üzrə Dövlətlərarası Şuranın sədri vəzifəsinə Marat Amarov seçilib.
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