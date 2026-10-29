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    Qazaxıstan MDB-nin Antiinhisar Siyasəti üzrə Dövlətlərarası Şurasının yeni sədri seçilib

    Maliyyə
    • 29 oktyabr, 2026
    • 12:09
    Qazaxıstan MDB-nin Antiinhisar Siyasəti üzrə Dövlətlərarası Şurasının yeni sədri seçilib

    Qazaxıstan MDB-nin Antiinhisar Siyasəti üzrə Dövlətlərarası Şurasının yeni sədri seçilib.

    "Report"un Xankəndiyə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu qərar MDB-nin Antiinhisar Siyasəti üzrə Dövlətlərarası Şurasının 61-ci iclasında qəbul edilib.

    Antiinhisar Siyasəti üzrə Dövlətlərarası Şuranın sədri vəzifəsinə Marat Amarov seçilib.

    Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) Xankəndi
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