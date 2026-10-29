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    Казахстан возглавил Межгосударственный совет по антимонопольной политике СНГ

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2026
    • 12:06
    Казахстан возглавил Межгосударственный совет по антимонопольной политике СНГ

    Казахстан избран новым председателем Межгосударственного совета по антимонопольной политике СНГ.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, данное решение было принято на 61-м заседании Межгосударственного совета по антимонопольной политике СНГ.

    На пост председателя Межгосударственного совета по антимонопольной политике избран Марат Амаров.

    Содружество независимых государств (СНГ) Ханкенди
    Qazaxıstan MDB-nin Antiinhisar Siyasəti üzrə Dövlətlərarası Şurasının yeni sədri seçilib
    Kazakhstan elected new chair of CIS Interstate Council on Antimonopoly Policy
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