Казахстан возглавил Межгосударственный совет по антимонопольной политике СНГ

Казахстан избран новым председателем Межгосударственного совета по антимонопольной политике СНГ.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, данное решение было принято на 61-м заседании Межгосударственного совета по антимонопольной политике СНГ.

На пост председателя Межгосударственного совета по антимонопольной политике избран Марат Амаров.