Qırğızıstan MDB-nin Antiinhisar Siyasəti üzrə Dövlətlərarası Şurasının 62-ci iclasına ev sahibliyi edəcək
Maliyyə
- 29 oktyabr, 2026
- 12:20
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MDB-nin Antiinhisar Siyasəti üzrə Dövlətlərarası Şurasının 62-ci iclası Qırğızıstanda keçiriləcək.
"Report"un Xankəndiyə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu qərar MDB-nin Antiinhisar Siyasəti üzrə Dövlətlərarası Şurasının 61-ci iclasında qəbul edilib.
MDB-nin Antiinhisar Siyasəti üzrə Dövlətlərarası Şurası Birliyin müvafiq orqanıdır. Onun yaradılmasında məqsəd antiinhisar siyasəti və rəqabətin inkişafını koordinasiya etməkdir.
MDB çərçivəsində antiinhisar tənzimləməsi sahəsində əməkdaşlığın əsası 1993-cü il dekabrın 23-də Birliyin bütün iştirakçı dövlətlərinin hökumət başçıları tərəfindən razılaşdırılmış Antiinhisar siyasətinin həyata keçirilməsi haqqında Müqavilənin imzalanması zamanı qoyulub.
Кыргызстан примет 62-е заседание Межгоссовета по антимонопольной политике СНГ
Kyrgyzstan to host 62nd meeting of CIS Interstate Council on Antimonopoly Policy
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