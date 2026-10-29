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    Qırğızıstan MDB-nin Antiinhisar Siyasəti üzrə Dövlətlərarası Şurasının 62-ci iclasına ev sahibliyi edəcək

    Maliyyə
    • 29 oktyabr, 2026
    • 12:20
    Qırğızıstan MDB-nin Antiinhisar Siyasəti üzrə Dövlətlərarası Şurasının 62-ci iclasına ev sahibliyi edəcək

    MDB-nin Antiinhisar Siyasəti üzrə Dövlətlərarası Şurasının 62-ci iclası Qırğızıstanda keçiriləcək.

    "Report"un Xankəndiyə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu qərar MDB-nin Antiinhisar Siyasəti üzrə Dövlətlərarası Şurasının 61-ci iclasında qəbul edilib.

    MDB-nin Antiinhisar Siyasəti üzrə Dövlətlərarası Şurası Birliyin müvafiq orqanıdır. Onun yaradılmasında məqsəd antiinhisar siyasəti və rəqabətin inkişafını koordinasiya etməkdir.

    MDB çərçivəsində antiinhisar tənzimləməsi sahəsində əməkdaşlığın əsası 1993-cü il dekabrın 23-də Birliyin bütün iştirakçı dövlətlərinin hökumət başçıları tərəfindən razılaşdırılmış Antiinhisar siyasətinin həyata keçirilməsi haqqında Müqavilənin imzalanması zamanı qoyulub.

    Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) Qırğız Respublikası Xankəndi
    Кыргызстан примет 62-е заседание Межгоссовета по антимонопольной политике СНГ
    Kyrgyzstan to host 62nd meeting of CIS Interstate Council on Antimonopoly Policy
    44 filmi
    44 filmi

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