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    Кыргызстан примет 62-е заседание Межгоссовета по антимонопольной политике СНГ

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2026
    • 12:12
    Кыргызстан примет 62-е заседание Межгоссовета по антимонопольной политике СНГ

    62-е заседание Межгосударственного совета по антимонопольной политике СНГ пройдет в Кыргызстане.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, данное решение было принято на 61-м заседании Межгосударственного совета по антимонопольной политике СНГ.

    Межгосударственный совет по антимонопольной политике СНГ представляет собой профильный орган Содружества, учрежденный с целью координации антимонопольной политики и содействия развитию конкуренции.

    Основа сотрудничества в сфере антимонопольного регулирования в рамках СНГ была заложена 23 декабря 1993 года, когда главы правительств всех государств-участников Содружества подписали Договор о проведении согласованной антимонопольной политики.

    Содружество независимых государств (СНГ) Кыргызстан Ханкенди
    Qırğızıstan MDB-nin Antiinhisar Siyasəti üzrə Dövlətlərarası Şurasının 62-ci iclasına ev sahibliyi edəcək
    Kyrgyzstan to host 62nd meeting of CIS Interstate Council on Antimonopoly Policy
    44 filmi
    44 filmi

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