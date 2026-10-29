Кыргызстан примет 62-е заседание Межгоссовета по антимонопольной политике СНГ

62-е заседание Межгосударственного совета по антимонопольной политике СНГ пройдет в Кыргызстане.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, данное решение было принято на 61-м заседании Межгосударственного совета по антимонопольной политике СНГ.

Межгосударственный совет по антимонопольной политике СНГ представляет собой профильный орган Содружества, учрежденный с целью координации антимонопольной политики и содействия развитию конкуренции.

Основа сотрудничества в сфере антимонопольного регулирования в рамках СНГ была заложена 23 декабря 1993 года, когда главы правительств всех государств-участников Содружества подписали Договор о проведении согласованной антимонопольной политики.