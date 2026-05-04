Mali Prezidenti müdafiə naziri vəzifəsini icra edəcək
- 04 may, 2026
- 20:33
Mali Prezidenti və Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı, ordu generalı Assimi Qoita müdafiə naziri Sadio Kamaranın ölümü ilə əlaqədar bu vəzifəni öz üzərinə götürüb.
"Report" xəbər verir ki, müvafiq fərman ORTM dövlət telekanalında açıqlanıb.
"Prezident Qoita müdafiə və veteranların işləri üzrə nazir funksiyalarını öz üzərinə götürür", - bəyanatda deyilir.
Qeyd olunub ki, general-mayor Umar Diarra Mali Müdafiə Nazirliyi (MN) yanında nazir nümayəndəsi təyin edilib.
Xatırladaq ki, aprelin 25-də "Kati" hərbi bazasında Kamaranın evinin yaxınlığında partlayıcı maddə ilə doldurulmuş yük maşını partladılıb. Qeyd edilib ki, nazir yaralanıb və daha sonra xəstəxanada aldığı yaralardan ölüb. MN rəhbərinin evinə hücum radikal qruplaşmalardan olan yaraqlıların ölkənin müxtəlif yerlərindəki hərbi mövqelərə hücumları ilə eyni vaxtda baş verib. Hakimiyyət bir neçə saat ərzində ölkədə vəziyyətə nəzarəti bərpa edə və yaraqlılara ağır zərbə endirə bilib.