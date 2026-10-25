Qudərzi: ABŞ İranı nüvə potensialı və Hörmüz boğazından məhrum etmək istəyir
Region
- 25 oktyabr, 2026
- 19:21
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ABŞ İranın nüvə potensialına malik olması və Hörmüz boğazına nəzarət etməsini istəmir.
"Report" xəbər verir ki, bunu İran parlamentin sözçüsü Abbas Qudərzi ISNA-ya müsahibəsində deyib.
"Amerika istəyir ki, İran nüvə potensialına malik olmasın və özünü mövcud təzyiqlərdən xilas etmək üçün Hörmüz boğazını da əldən versin", - o bildirib.
Qudərzinin sözlərinə görə, ABŞ Prezidenti Donald Trampın son açıqlamalarının əsas hissəsi təhdid, xalq arasında qorxu yaratmaq və ölkə rəsmilərinin hesablama sistemini pozmaq məqsədi daşıyır:
"İran İslam Respublikası özünün yeddi şərtini elan edib və bu şərtlər yerinə yetirilməyənə qədər danışıqlar mənasız olacaq".
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