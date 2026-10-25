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    Qudərzi: ABŞ İranı nüvə potensialı və Hörmüz boğazından məhrum etmək istəyir

    Region
    • 25 oktyabr, 2026
    • 19:21
    Qudərzi: ABŞ İranı nüvə potensialı və Hörmüz boğazından məhrum etmək istəyir

    ABŞ İranın nüvə potensialına malik olması və Hörmüz boğazına nəzarət etməsini istəmir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İran parlamentin sözçüsü Abbas Qudərzi ISNA-ya müsahibəsində deyib.

    "Amerika istəyir ki, İran nüvə potensialına malik olmasın və özünü mövcud təzyiqlərdən xilas etmək üçün Hörmüz boğazını da əldən versin", - o bildirib.

    Qudərzinin sözlərinə görə, ABŞ Prezidenti Donald Trampın son açıqlamalarının əsas hissəsi təhdid, xalq arasında qorxu yaratmaq və ölkə rəsmilərinin hesablama sistemini pozmaq məqsədi daşıyır:

    "İran İslam Respublikası özünün yeddi şərtini elan edib və bu şərtlər yerinə yetirilməyənə qədər danışıqlar mənasız olacaq".

    Donald Tramp İranın nüvə proqramı Hörmüz boğazında gərginlik ABŞ-İran danışıqları
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