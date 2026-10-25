Гударзи: США хотят лишить Иран ядерного потенциала и контроля над Ормузским проливом
В регионе
- 25 октября, 2026
- 19:37
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США не хотят, чтобы Иран обладал ядерным потенциалом и сохранял контроль над Ормузским проливом.
Как сообщает Report, об этом заявил представитель парламента Ирана Аббас Гударзи в интервью агентству ISNA.
"Америка хочет, чтобы Иран не обладал ядерным потенциалом и ради избавления от существующего давления отказался также от контроля над Ормузским проливом", - сказал он.
По словам Гударзи, последние заявления президента США Дональда Трампа в основном направлены на запугивание населения, создание атмосферы страха и нарушение процесса принятия решений руководством страны.
"Исламская Республика Иран выдвинула семь условий, и до их выполнения переговоры будут бессмысленными", - подчеркнул он.
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