Гударзи: США хотят лишить Иран ядерного потенциала и контроля над Ормузским проливом

США не хотят, чтобы Иран обладал ядерным потенциалом и сохранял контроль над Ормузским проливом.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель парламента Ирана Аббас Гударзи в интервью агентству ISNA.

"Америка хочет, чтобы Иран не обладал ядерным потенциалом и ради избавления от существующего давления отказался также от контроля над Ормузским проливом", - сказал он.

По словам Гударзи, последние заявления президента США Дональда Трампа в основном направлены на запугивание населения, создание атмосферы страха и нарушение процесса принятия решений руководством страны.

"Исламская Республика Иран выдвинула семь условий, и до их выполнения переговоры будут бессмысленными", - подчеркнул он.