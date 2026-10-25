U-17 yeniyetmələr arasında ne-vaza üzrə ACF Kubokunun ilk qalibləri müəyyənləşib
- 25 oktyabr, 2026
- 19:27
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Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində U-17 yeniyetmələr arasında ne-vaza üzrə ACF Kuboku start götürüb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Cüdo Federasiyasının mətbuat xidmətindən bildirilib.
Yarışın ilk günündə 198 cüdoçu mübarizəyə qoşulub. Qızlar arasında 40 kq, 48 kq, 57 kq və 70 kq, oğlanlarda isə 50 kq, 60 kq, 73 kq və 90 kq çəki dərəcələrində mükafatçılar müəyyənləşib.
Qızlar
40 kq
1. Sunay Salamova (RKİM)
2. Sofiya Bıkova (Maştağa İK)
48 kq
1. Nigar Heydərzadə (Champion 74)
2. Mədinə Hüseynova (Saray İK)
3. Zəhra Abdullayeva (Bayraqdar İK), Pərvin Sevxanlı (Bakı şəhəri 2 nömrəli RİOEUGİM)
57 kq
1. Sunay Məcidova (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM)
2. Zəhra Movləmverdiyeva (Maştağa İK)
3. Aynur Süleymanova (Hövsan İK), Naziləzəhra Rüstəmli (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM)
70 kq
1. Zümrüd Əliyeva (RKİM)
2. Türkan Məmmədli (Qədiroğlu İK)
3. Sümeyya İsmayılova (Qəbələ İK şəhər), Qönçə Məmmədli (Ələt İdman Klubu)
Oğlanlar
50 kq
1. Məhəmməd Səfərov (Bakı şəhəri 10 nömrəli UGİM)
2. Əkbər Qədirli (Sumqayıt şəhəri İOEUGİM)
3. Fuad Rəhimli (Saray İK), Rahil Nəsirov (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM)
60 kq
1. Muhəmməd Səttarov (Bakı şəhəri 10 nömrəli UGİM)
2. Ali Əhmədov (Şuşa UGİM)
3. Raul Məlikzadə (Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM), Yusif Yusifov (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM)
73 kq
1. Ruslan Əsgərov (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM)
2. Fərid Həsənli (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM)
3. Ayxan Musayev (Abşeron Olimp İK), Tuncay Ağazadə (Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM)
90 kq
1. Musa Kəramətzadə (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM)
2. Rəşad Musayev (Sərhədçi İM)
3. Cavidan İsmayılzadə (Spartak Wrestle Zone), Kamran Hacıyev (Neftçi İK)
Qeyd edək ki, ne-vaza tatami üzərində yerüstü (parter) mübarizəni və həmin vəziyyətdə tətbiq olunan texnikaları əhatə edən cüdo bölməsidir. Bu istiqamət üzrə hazırlıq idmançıların parterdə hücum və müdafiə imkanlarının inkişaf etdirilməsinə, görüş zamanı müxtəlif taktiki vəziyyətlərə daha effektiv uyğunlaşmasına xidmət edir.