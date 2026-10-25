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    Tramp ABŞ, Rusiya və Ukrayna danışıqlarının tezliklə keçiriləcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 25 oktyabr, 2026
    • 20:38
    Tramp ABŞ, Rusiya və Ukrayna danışıqlarının tezliklə keçiriləcəyini açıqlayıb

    Ağ Evin rəhbəri Donald Tramp bildirib ki, ABŞ, Rusiya və Ukrayna nümayəndələrinin iştirakı ilə üçtərəfli danışıqlar yaxın vaxtlarda baş tuta bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Amerika lideri Ağ Evdə jurnalistlərin danışıqların keçirilməsi perspektivləri ilə bağlı sualını cavablandırarkən açıqlayıb.

    "Onlar kifayət qədər tezliklə keçiriləcək və düşünürəm ki, hər iki tərəf razılaşma əldə etmək istəyir", - Tramp deyib.

    Donald Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Ukrayna-Rusiya sülh prosesi
    Трамп заявил о скором проведении переговоров США, России и Украины
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    MiniBoss

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