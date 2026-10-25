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    Трамп заявил о скором проведении переговоров США, России и Украины

    Другие страны
    • 25 октября, 2026
    • 20:21
    Трамп заявил о скором проведении переговоров США, России и Украины

    Президент США Дональд Трамп заявил, что трехсторонние переговоры с участием представителей США, России и Украины могут состояться в ближайшее время.

    Как передает Report, об этом американский лидер сообщил журналистам на Южной лужайке Белого дома, отвечая на вопрос о перспективах проведения переговоров.

    "Они пройдут довольно скоро, и я думаю, что обе стороны хотят заключить сделку", - сказал Трамп.

    Дональд Трамп Российско-украинский конфликт
    Tramp ABŞ, Rusiya və Ukrayna danışıqlarının tezliklə keçiriləcəyini açıqlayıb
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