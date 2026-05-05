MEDIA объявило конкурс по поддержке онлайн-медиа субъектов

Агентство развития медиа объявило конкурс по поддержке субъектов онлайн-медиа.

Об этом Report сообщили в MEDIA.

В конкурсе могут участвовать субъекты онлайн-медиа, включенные в Медиа-реестр и публикующие общественно-политический и спортивный контент.

Заявку и документы нужно подать онлайн через портал mib.media.gov.az в Агентство развития медиа Азербайджанской Республики.

Для участия в конкурсе штат медиа-субъекта должен быть не менее четырех человек: один ответственный редактор и три журналиста.

Победители подпишут договор с Агентством и будут получать по 5000 манатов в месяц в течение 6 месяцев. Минимальная зарплата каждого из этих четырех сотрудников должна быть 800 манатов.

Заявки принимаются до 18:00 12 мая 2026 года.