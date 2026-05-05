MEDIA объявило конкурс по поддержке онлайн-медиа субъектов
Медиа
- 05 мая, 2026
- 14:42
Агентство развития медиа объявило конкурс по поддержке субъектов онлайн-медиа.
Об этом Report сообщили в MEDIA.
В конкурсе могут участвовать субъекты онлайн-медиа, включенные в Медиа-реестр и публикующие общественно-политический и спортивный контент.
Заявку и документы нужно подать онлайн через портал mib.media.gov.az в Агентство развития медиа Азербайджанской Республики.
Для участия в конкурсе штат медиа-субъекта должен быть не менее четырех человек: один ответственный редактор и три журналиста.
Победители подпишут договор с Агентством и будут получать по 5000 манатов в месяц в течение 6 месяцев. Минимальная зарплата каждого из этих четырех сотрудников должна быть 800 манатов.
Заявки принимаются до 18:00 12 мая 2026 года.
