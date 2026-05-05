В Турции проходят Дни азербайджанского кино.

Об этом Report сообщили в Агентстве кино Азербайджана.

Проект осуществлен в сотрудничестве с Министерством культуры Азербайджана, Министерством культуры и туризма Турции, Агентством кино и Азербайджанским культурным центром при посольстве Азербайджана в Турции.

Церемония открытия мероприятия и первый показ фильма прошли сегодня в 14:00 в Эгейском университете. Зрителям представлен азербайджанский фильм "Nargin: Sonadək sirli".

Полнометражный документальный фильм освещает одну из важных, но малоизученных страниц азербайджанской истории, в частности, события, происходившие на острове Наргин в Каспийском море недалеко от Баку во время Первой мировой войны, и тяжелые условия жизни турецких солдат-военнопленных, содержавшихся там.

В рамках Дней азербайджанского кино также будут продемонстрированы картины "Buta", "Cənnət yuxusu" и "Zəfər rəqsi".