Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Турции проходят Дни азербайджанского кино

    Kультурная политика
    • 05 мая, 2026
    • 14:40
    В Турции проходят Дни азербайджанского кино

    В Турции проходят Дни азербайджанского кино.

    Об этом Report сообщили в Агентстве кино Азербайджана.

    Проект осуществлен в сотрудничестве с Министерством культуры Азербайджана, Министерством культуры и туризма Турции, Агентством кино и Азербайджанским культурным центром при посольстве Азербайджана в Турции.

    Церемония открытия мероприятия и первый показ фильма прошли сегодня в 14:00 в Эгейском университете. Зрителям представлен азербайджанский фильм "Nargin: Sonadək sirli".

    Полнометражный документальный фильм освещает одну из важных, но малоизученных страниц азербайджанской истории, в частности, события, происходившие на острове Наргин в Каспийском море недалеко от Баку во время Первой мировой войны, и тяжелые условия жизни турецких солдат-военнопленных, содержавшихся там.

    В рамках Дней азербайджанского кино также будут продемонстрированы картины "Buta", "Cənnət yuxusu" и "Zəfər rəqsi".

    Агентство кино Азербайджана Дни азербайджанского кино Турция
    Türkiyədə Azərbaycan Kinosu Günləri keçirilir
    Azerbaijani Cinema Days start in Istanbul

    Последние новости

    20:59

    Ильхам Алиев: Азербайджан всегда был надежным партнером ЕС с точки зрения обеспечения энергобезопасности

    Внутренняя политика
    20:54
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с верховным представителем ЕС

    Внешняя политика
    20:50

    Число погибших при ударах ВС РФ по Запорожью достигло 9 человек

    Другие страны
    20:37
    Фото

    Вугар Мустафаев обсудил расширение оборонного сотрудничества с рядом стран - ОБНОВЛЕНО

    Армия
    20:20

    Трамп надеется на крах экономики Ирана, потому что хочет победить

    Другие страны
    20:11
    Видео

    Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами с выставок Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan

    Внутренняя политика
    20:07

    Зеленский: Пять человек погибли в результате удара по Краматорску

    Другие страны
    19:54

    США уведомили Иран о предстоящей операции в Ормузском проливе

    Другие страны
    19:43

    В Чаде при нападении боевиков погибли 23 военных

    Другие страны
    Лента новостей