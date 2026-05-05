Вице-премьер Узбекистана анонсировал переговоры об объединении энергосистем с Китаем

Узбекистан обсуждает подключение к энергосистеме Китая, параллельно продвигая масштабный проект экспорта "зеленой энергии" в Европу через Центральную Азию и Южный Кавказ.

Как передает корреспондент Report из Самарканда, об этом сказал вице-премьер Узбекистана Джамшид Ходжаев, выступая на семинаре, посвященном "Паназиатской энергосистеме" (PAGI), который проходит в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР).

"Узбекистан выстраивает свою стратегию в контексте масштабных трансконтинентальных энергетических коридоров. В частности, речь идет об участии в создании проекта передачи электроэнергии на основе технологии высоковольтных линий постоянного тока (HVDC). Задача проекта - экспортировать "зеленую энергию" в Европу по маршруту через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию.

Выражаем признательность Азиатскому банку развития, который оказывает нам содействие в подготовке технико-экономического обоснования. Одновременно с этим идут консультации относительно потенциальной интеграции с энергетической системой Китая, что позволит значительно расширить географические границы нашего сотрудничества. В целом хочу отметить, что республика уверенно преодолевает рамки своей привычной роли и на сегодняшний день позиционирует себя как надежный производитель электрической энергии, эффективный транзитный коридор и, что наиболее важно, региональный интегратор энергетических систем", - подчеркнул вице-премьер.