ВМС Ирана: В Ормузском проливе нефтяной танкер подорвался на мине
- 29 октября, 2026
- 19:32
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В Ормузском проливе двигавшееся вне установленного Ираном маршрута судно подорвалось на мине.
Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, впоследствии на танкере возник пожар.
В Военно-морских силах (ВМС) Ирана сообщили, что инцидент произошел в первой половине дня и был зафиксирован на востоке Ормуза: "Нефтяной танкер, двигавшийся в запрещенной и опасной зоне, подорвался на морских минах и получил повреждения. Ормузский пролив закрыт для судов, намеревающихся без согласования проходить через опасные зоны".
Ранее CENTCOM опровергло сообщения иранских медиа о подрыве коммерческих судов на морских минах при прохождении Ормузского пролива, который, по данным американского командования, полностью очищен от боеприпасов.
Утром UKMTO распространило информацию об инциденте в Ормузском проливе, в 9 морских милях к северу от Хасаба (Оман).
Отметим, что иранская сторона утверждает, что нефтяные танкеры подорвались на минах в Ормузском проливе, тогда как UKMTO заявляет, что суда были поражены неизвестным снарядом.