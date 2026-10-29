ВМС Ирана: В Ормузском проливе нефтяной танкер подорвался на мине

В Ормузском проливе двигавшееся вне установленного Ираном маршрута судно подорвалось на мине.

Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, впоследствии на танкере возник пожар.

В Военно-морских силах (ВМС) Ирана сообщили, что инцидент произошел в первой половине дня и был зафиксирован на востоке Ормуза: "Нефтяной танкер, двигавшийся в запрещенной и опасной зоне, подорвался на морских минах и получил повреждения. Ормузский пролив закрыт для судов, намеревающихся без согласования проходить через опасные зоны".

Ранее CENTCOM опровергло сообщения иранских медиа о подрыве коммерческих судов на морских минах при прохождении Ормузского пролива, который, по данным американского командования, полностью очищен от боеприпасов.

Утром UKMTO распространило информацию об инциденте в Ормузском проливе, в 9 морских милях к северу от Хасаба (Оман).

Отметим, что иранская сторона утверждает, что нефтяные танкеры подорвались на минах в Ормузском проливе, тогда как UKMTO заявляет, что суда были поражены неизвестным снарядом.