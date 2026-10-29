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    ВМС Ирана: В Ормузском проливе нефтяной танкер подорвался на мине

    В регионе
    • 29 октября, 2026
    • 19:32
    ВМС Ирана: В Ормузском проливе нефтяной танкер подорвался на мине

    В Ормузском проливе двигавшееся вне установленного Ираном маршрута судно подорвалось на мине.

    Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, впоследствии на танкере возник пожар.

    В Военно-морских силах (ВМС) Ирана сообщили, что инцидент произошел в первой половине дня и был зафиксирован на востоке Ормуза: "Нефтяной танкер, двигавшийся в запрещенной и опасной зоне, подорвался на морских минах и получил повреждения. Ормузский пролив закрыт для судов, намеревающихся без согласования проходить через опасные зоны".

    Ранее CENTCOM опровергло сообщения иранских медиа о подрыве коммерческих судов на морских минах при прохождении Ормузского пролива, который, по данным американского командования, полностью очищен от боеприпасов.

    Утром UKMTO распространило информацию об инциденте в Ормузском проливе, в 9 морских милях к северу от Хасаба (Оман).

    Отметим, что иранская сторона утверждает, что нефтяные танкеры подорвались на минах в Ормузском проливе, тогда как UKMTO заявляет, что суда были поражены неизвестным снарядом.

    ВМС Ирана Ормузский пролив Центральное командование ВС США (CENTCOM) Минный инцидент Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO)
    İran HDQ: Hörmüz boğazında neft tankeri minaya düşüb
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