UKMTO: В Ормузском проливе загорелось судно
Другие страны
- 29 октября, 2026
- 11:00
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Управление морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO) получило сообщения об инциденте в Ормузском проливе, в 9 морских милях к северу от Хасабa (Оман).
Как передает Report, об этом говорится в сообщении UKMTO.
В управлении сообщили, что капитан другого корабля заметил судно, охваченное огнем.
Информация о состоянии экипажа пока отсутствует. Данные о повреждениях судна и воздействии на окружающую среду также не поступали.
"UKMTO рекомендует судам соблюдать осторожность при проходе через этот район и сообщать о любой подозрительной активности, пока компетентные органы проводят расследование", - говорится в сообщении.
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