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    UKMTO: В Ормузском проливе загорелось судно

    Другие страны
    • 29 октября, 2026
    • 11:00
    UKMTO: В Ормузском проливе загорелось судно

    Управление морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO) получило сообщения об инциденте в Ормузском проливе, в 9 морских милях к северу от Хасабa (Оман).

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении UKMTO.

    В управлении сообщили, что капитан другого корабля заметил судно, охваченное огнем.

    Информация о состоянии экипажа пока отсутствует. Данные о повреждениях судна и воздействии на окружающую среду также не поступали.

    "UKMTO рекомендует судам соблюдать осторожность при проходе через этот район и сообщать о любой подозрительной активности, пока компетентные органы проводят расследование", - говорится в сообщении.

    Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) Ормузский пролив Эскалация на Ближнем Востоке
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