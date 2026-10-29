UKMTO: В Ормузском проливе загорелось судно

Управление морских торговых перевозок Великобритании (UKMTO) получило сообщения об инциденте в Ормузском проливе, в 9 морских милях к северу от Хасабa (Оман).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении UKMTO.

В управлении сообщили, что капитан другого корабля заметил судно, охваченное огнем.

Информация о состоянии экипажа пока отсутствует. Данные о повреждениях судна и воздействии на окружающую среду также не поступали.

"UKMTO рекомендует судам соблюдать осторожность при проходе через этот район и сообщать о любой подозрительной активности, пока компетентные органы проводят расследование", - говорится в сообщении.