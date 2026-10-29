Reuters: Докеры более чем в 100 портах объявят забастовку против поставок оружия

Докеры в 22 странах проведут забастовку в пятницу в знак протеста против войны и использования портов для экспорта оружия.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, эта акция может нарушить более 40% грузоперевозок в Средиземноморье и заблокировать грузоперевозки на сумму более $2 млрд.

Забастовку, первоначально организованную профсоюзами докеров в Италии, Франции, Греции, Испании, Турции и Марокко, в настоящее время поддерживают более 25 профсоюзов в 113 портах.

Ожидается, что протесты будут направлены против крупных морских транспортных узлов Европы и других регионов, включая Гамбург, Валенсию, Гавр, Альхесирас, Пирей и Геную, а также марокканский Танжер-Мед и индийский Нава-Шева. Помимо Европы, организаторы заявили, что работа около десятка портов в Индии может быть нарушена, и Федерация работников водного транспорта Индии также поддерживает эту акцию.