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    Reuters: Докеры более чем в 100 портах объявят забастовку против поставок оружия

    Другие страны
    • 29 октября, 2026
    • 19:56
    Reuters: Докеры более чем в 100 портах объявят забастовку против поставок оружия

    Докеры в 22 странах проведут забастовку в пятницу в знак протеста против войны и использования портов для экспорта оружия.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, эта акция может нарушить более 40% грузоперевозок в Средиземноморье и заблокировать грузоперевозки на сумму более $2 млрд.

    Забастовку, первоначально организованную профсоюзами докеров в Италии, Франции, Греции, Испании, Турции и Марокко, в настоящее время поддерживают более 25 профсоюзов в 113 портах.

    Ожидается, что протесты будут направлены против крупных морских транспортных узлов Европы и других регионов, включая Гамбург, Валенсию, Гавр, Альхесирас, Пирей и Геную, а также марокканский Танжер-Мед и индийский Нава-Шева. Помимо Европы, организаторы заявили, что работа около десятка портов в Индии может быть нарушена, и Федерация работников водного транспорта Индии также поддерживает эту акцию.

    Массовая забастовка Морские порты Торговля оружием
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