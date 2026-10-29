Такаити: Япония начиная с декабря постепенно сократит субсидии на бензин
Другие страны
- 29 октября, 2026
- 19:42
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Япония планирует постепенно сокращать субсидии на бензин и другие виды топлива с декабря этого года.
Как передает Report со ссылкой на агентство Kyodo, об этом заявила премьер-министр Санаэ Такаити.
По ее словам, целевая розничная цена на бензин будет подниматься на 5 иен за литр каждый месяц начиная с декабря и до следующей весны. Сейчас власти удерживают розничную цену на уровне около 170 иен ($1,08) за литр, однако эти меры обходятся бюджету более чем в 10 млрд иен ($63,3 млн) ежедневно.
Она отметила, правительство будет субсидировать счета за электроэнергию и газ этой зимой, как и в прошлом году, и ожидается, что среднестатистическая семья сэкономит около 7 тыс. иен ($44) за три месяца, начиная с декабря.
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