Азербайджан и Сомали обсудили сотрудничество в сфере туризма

Министр информации, культуры и туризма Сомали Абдулфатах Касим Мохамуд встретился с председателем Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуадом Нагиевым.

Как сообщает Report, стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере туризма.

Мохамуд поделился с собеседником планами по поэтапному формированию туристического сектора, внедрению современных методов ведения статистики туристических поездок, разработке конкурентоспособных туристических продуктов, а также продвижению туристического потенциала Сомали. Кроме того, обсуждалась реализация проектов, представляющих интерес для обеих сторон.

В ходе встречи была подчеркнута важность укрепления двустороннего сотрудничества в туристической отрасли.