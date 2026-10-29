Азербайджан и Сомали обсудили сотрудничество в сфере туризма
Туризм
- 29 октября, 2026
- 19:18
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Министр информации, культуры и туризма Сомали Абдулфатах Касим Мохамуд встретился с председателем Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуадом Нагиевым.
Как сообщает Report, стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере туризма.
Мохамуд поделился с собеседником планами по поэтапному формированию туристического сектора, внедрению современных методов ведения статистики туристических поездок, разработке конкурентоспособных туристических продуктов, а также продвижению туристического потенциала Сомали. Кроме того, обсуждалась реализация проектов, представляющих интерес для обеих сторон.
В ходе встречи была подчеркнута важность укрепления двустороннего сотрудничества в туристической отрасли.
Azərbaycan-Somali turizm əməkdaşlığı üzrə birgə layihələr müzakirə olunub
Azerbaijan, Somalia discuss tourism infrastructure and investment
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Азербайджан и Сомали обсудили сотрудничество в сфере туризмаТуризм