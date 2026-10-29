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    Азербайджан и Сомали обсудили сотрудничество в сфере туризма

    Туризм
    • 29 октября, 2026
    • 19:18
    Азербайджан и Сомали обсудили сотрудничество в сфере туризма

    Министр информации, культуры и туризма Сомали Абдулфатах Касим Мохамуд встретился с председателем Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуадом Нагиевым.

    Как сообщает Report, стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере туризма.

    Мохамуд поделился с собеседником планами по поэтапному формированию туристического сектора, внедрению современных методов ведения статистики туристических поездок, разработке конкурентоспособных туристических продуктов, а также продвижению туристического потенциала Сомали. Кроме того, обсуждалась реализация проектов, представляющих интерес для обеих сторон.

    В ходе встречи была подчеркнута важность укрепления двустороннего сотрудничества в туристической отрасли.

    Абдулфатах Касим Мохамуд Фуад Нагиев Государственное агентство по туризму Азербайджана Сомали
    Azərbaycan-Somali turizm əməkdaşlığı üzrə birgə layihələr müzakirə olunub
    Azerbaijan, Somalia discuss tourism infrastructure and investment
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