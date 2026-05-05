При взрыве на заводе в Казахстане погибли двое рабочих - ОБНОВЛЕНО-2

Два человека погибли при хлопке с возгоранием на территории горно-металлургической компании "Казцинк" в Усть-Каменогорске (Казахстан).

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские медиа со ссылкой на сообщение компании.

"В результате инцидента погибли два человека, пятеро получили травмы. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают экстренные службы, осуществляется ликвидация последствий", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в связи с инцидентом создана специальная комиссия. Причины и обстоятельства произошедшего будут установлены по итогам расследования.

Также проводится оценка воздействия на окружающую среду. По предварительным данным, зафиксирован локальный выброс пыли без превышения допустимых норм.

10:20

Девять человек обратились за медицинской помощью после взрыва на территории ТОО "Казцинк" в Усть-Каменогорске (Казахстан).

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на управление здравоохранения города.

По предварительным данным, двое пострадавших доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

"Еще одному человеку на месте оказываются реанимационные мероприятия. Один пострадавший был доставлен в медицинское учреждение силами работников предприятия", - сообщили в ведомстве.

На месте происшествия работают пять бригад скорой медицинской помощи. Состояние остальных пострадавших уточняется.

09:19

В Усть-Каменогорске (Казахстан) в результате пожара после происшествия на промышленной площадке "Казцинк" пострадали четыре человека.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на МЧС Казахстана.

Пожар на территории "Казцинк" локализован. Спасатели проводят разбор конструкций и проливку очагов горения до полной ликвидации. Осуществляется поиск пострадавших.

На месте задействованы 40 человек личного состава и 10 единиц техники. Площадь пожара устанавливается.

В МЧС развернут оперативный штаб, в состав которого вошли представители государственных органов и взаимодействующих служб.