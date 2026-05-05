Бектенов: Казахстан увеличит инвестиции в энергетику до $835 млн в 2026 году

Казахстан в текущем году выделит около $835 млн на обновление электростанций и коммунального хозяйства.

Как сообщает Report со ссылкой на правительство Казахстана, об этом заявил премьер-министр страны Олжас Бектенов на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

"Глава государства в послании народу Казахстана поставил задачу по модернизации энергетической инфраструктуры и коммунального хозяйства. В рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" для ремонта и модернизации электростанций в этом году предусмотрено порядка 384 млрд тенге (около $835 млн - ред.), что на 9% выше прошлого года", - сказал Бектенов.

По его словам, в активной фазе находится реализация Национального проекта по модернизации энергетической инфраструктуры страны.

"Только текущем году планируется модернизация 130 км тепловых сетей и 10,5 тыс. км сетей электроснабжения. Выполнение данных мероприятий позволит снизить изношенность данных сетей до 48 и 62% соответственно",- подчеркнул премьер-министр.