    Бектенов: Казахстан увеличит инвестиции в энергетику до $835 млн в 2026 году

    • 05 мая, 2026
    • 10:35
    Бектенов: Казахстан увеличит инвестиции в энергетику до $835 млн в 2026 году

    Казахстан в текущем году выделит около $835 млн на обновление электростанций и коммунального хозяйства.

    Как сообщает Report со ссылкой на правительство Казахстана, об этом заявил премьер-министр страны Олжас Бектенов на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

    "Глава государства в послании народу Казахстана поставил задачу по модернизации энергетической инфраструктуры и коммунального хозяйства. В рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" для ремонта и модернизации электростанций в этом году предусмотрено порядка 384 млрд тенге (около $835 млн - ред.), что на 9% выше прошлого года", - сказал Бектенов.

    По его словам, в активной фазе находится реализация Национального проекта по модернизации энергетической инфраструктуры страны.

    "Только текущем году планируется модернизация 130 км тепловых сетей и 10,5 тыс. км сетей электроснабжения. Выполнение данных мероприятий позволит снизить изношенность данных сетей до 48 и 62% соответственно",- подчеркнул премьер-министр.

    11:58

    Россия атаковала объекты "Нафтогаза" в Украине: 5 человек погибли, 37 получили ранения

    11:53

    В ЦИУТ создан Центр транспортных операций в связи с WUF13

    11:52

    Тайланд одобрил экстренный пакет займов на $12,2 млрд на фоне ситуации вокруг Ирана

    11:50

    Фон дер Ляйен заявила о подписании партнерства о связанности с Арменией

    11:47

    Шариф: Пакистан призывает США и Иран обеспечить соблюдение режима прекращения огня

    11:46

    Сунния Дуррани-Джамал: Азербайджан запросил у АБР содействие в развитии офшорной ветроэнергетики

    11:46

    На WUF13 в Баку для перевозки пассажиров выделен 171 электрический автобус

    11:36
    Азербайджанские таможенники обнаружили в грузе с арбузами более 31 кг гашиша

    11:29

    В Баку на время WUF13 запустят круглосуточные маршруты для участников форума

