Галибаф: Вокруг Ормуза складывается новая геополитическая реальность
Другие страны
- 05 мая, 2026
- 10:18
Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что вокруг Ормузского пролива сложилась новая геополитическая реальность.
Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
"Новая реальность вокруг Ормузского пролива постепенно закрепляется. Безопасность судоходства и транзита энергоресурсов оказалась под угрозой из-за действий США и их союзников, нарушивших режим прекращения огня и введших блокаду. Однако их вредоносное влияние будет уменьшаться", - сказал он.
По словам Галибафа, нынешняя ситуация в регионе невыгодна для США.
