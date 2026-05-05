Галибаф: Вокруг Ормуза складывается новая геополитическая реальность

Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что вокруг Ормузского пролива сложилась новая геополитическая реальность.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

"Новая реальность вокруг Ормузского пролива постепенно закрепляется. Безопасность судоходства и транзита энергоресурсов оказалась под угрозой из-за действий США и их союзников, нарушивших режим прекращения огня и введших блокаду. Однако их вредоносное влияние будет уменьшаться", - сказал он.

По словам Галибафа, нынешняя ситуация в регионе невыгодна для США.