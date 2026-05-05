İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Qalibaf: Hörmüz ətrafında yeni geosiyasi reallıq formalaşır

    Digər ölkələr
    • 05 may, 2026
    • 10:26
    Qalibaf: Hörmüz ətrafında yeni geosiyasi reallıq formalaşır

    İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibaf Hörmüz boğazı ətrafında yeni geosiyasi reallığın formalaşdığını bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, o bunu "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

    "Hörmüz boğazı ətrafında yeni reallıq tədricən möhkəmlənir. Gəmiçilik və enerji resurslarının tranzitinin təhlükəsizliyi ABŞ və onun atəşkəs rejimini pozan və blokada tətbiq edən müttəfiqlərinin hərəkətləri səbəbindən təhlükə altına düşüb. Lakin onların zərərli təsiri azalacaq", - o deyib.

    Qalibafın sözlərinə görə, regiondakı indiki vəziyyət ABŞ üçün əlverişli deyil.

    Hörmüz boğazı Məhəmməd Bağır Qalibaf ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Галибаф: Вокруг Ормуза складывается новая геополитическая реальность

    Son xəbərlər

    11:47

    Rumıniyanın bəzi müəssisələri əlavə yoxlama olmadan Azərbaycana məhsul ixrac edə biləcək

    Sağlamlıq
    11:43

    Azərbaycan və Suriyanın media əməkdaşlığı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    11:39

    FAO: Azərbaycanda aqrar sektorun üzləşdiyi əsas çətinliklər iqlim dəyişikliyi ilə bağlıdır

    ASK
    11:32

    Eka Sepaşvili: Azərbaycan Prezidentinin səsləndirdiyi fikirlər Brüsselin yürütdüyü siyasətə layiqli cavabdır

    Region
    11:29
    Foto

    Azərbaycanda daha 9 KOB subyektinə "Startap" şəhadətnaməsi verilib

    Digər
    11:27

    WUF13 ilə bağlı Nəqliyyat Əməliyyatları Mərkəzi yaradılıb

    İnfrastruktur
    11:25

    Babək Quliyev UEFA-nın Berlində keçiriləcək hakim-inspektorlar üçün seminarına dəvət alıb

    Futbol
    11:24

    Bakı metrosundan apreldə 20 milyondan çox sərnişin istifadə edib

    İnfrastruktur
    11:22

    Fon der Lyayen: Ermənistana Global Gateway çərçivəsində 2,5 milyard avro investisiya nəzərdə tutulub

    Region
    Bütün Xəbər Lenti