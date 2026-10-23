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    Avropa çempionatının təsnifat mərhələsi: Azərbaycanın U-20 voleybol millisi məğlub olub

    Komanda
    • 23 oktyabr, 2026
    • 16:43
    Avropa çempionatının təsnifat mərhələsi: Azərbaycanın U-20 voleybol millisi məğlub olub

    Azərbaycanın 20 yaşadək voleybolçu qızlardan ibarət milli komandası Avropa çempionatının təsnifat mərhələsində keçirdiyi ilk oyunda uduzub.

    "Report"un məlumatına görə, U-20 bu gün EEVZA – Şərqi Avropa Voleybol Zonal Assosiasiyası çempionatında Polşa seçməsinə məğlub olub.

    Qarşılaşma rəqibin qələbəsi ilə bitib - 3:0.

    Xatırladaq ki, Gökhan Edmanın baş məşqçisi olduğu kollektiv oktyabrın 24-də Latviya ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.

    Gökhan Edman Azərbaycanın U-20 voleybol millisi EEVZA
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