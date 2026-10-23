İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Göyçayda evlərdən 24 min manat oğurlanıb

    Hadisə
    • 23 oktyabr, 2026
    • 16:21
    Göyçayda evlərdən 24 min manat oğurlanıb

    Göyçayda evlərdən 24 min manat oğurlanıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, evlərə daxil olan naməlum şəxslər 24 min manatdan artıq pulu və 2500 manat dəyərində məişət əşyalarını talayaraq ələ keçiriblər.

    Polisin keçirdiyi tədbirlərlə qeyd olunan cinayət əməllərini törətməkdə şübhəli bilinən R.Ağayev və qayınatası R.Dadaşov saxlanılıb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, hər iki şəxs məhkəmənin qərarı ilə həbs olunub.

    Oğurluq hadisəsi Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Göyçay
    В Гёйчае совершена кража на более 24 тыс. манатов
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    17:47
    Video
    Azərbaycan ilk dəfə qarüstü polo üzrə Dünya Kubokuna ev sahibliyi edəcək
    Fərdi
    17:47
    Foto
    Azərbaycan və Pakistan arasında ədliyyə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Xarici siyasət
    17:46
    Ölkə üzrə bu ayın bütün sosial ödənişləri başa çatdırılıb
    Sosial müdafiə
    17:44
    Foto
    Bakıda piyada səkisinin zəbt edilməsinin qarşısı alınıb - YENİLƏNİB
    İnfrastruktur
    17:43
    Moldova XİN azərbaycanlıların olduğu gəmiyə endirilən zərbəni pisləyib
    Digər ölkələr
    17:40
    Naxçıvanda oktyabr ayı üzrə bütün növ sosial müavinətlər ödənilib
    Sosial müdafiə
    17:39
    Rusiya və Ukrayna Oleşkidə oktyabrın 29-dan atəşkəs barədə razılığa gəldilər
    Digər ölkələr
    17:39
    Xarici dövlətlərdə verilmiş uyğunluq sənədlərinin tanınması qaydası təsdiq edilib
    Biznes
    17:39
    Azərbaycan Türkiyəyə 8 ayda 7 milyard kubmetrdən çox qaz nəql edib
    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti