В Гёйчае совершена кража на более 24 тыс. манатов
Происшествия
- 23 октября, 2026
- 16:49
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В Гёйчае из домов украдено более 24 тыс. манатов.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
Сообщается, что неизвестные лица, проникшие в дома, похитили более 24 тыс. манатов наличными и вещи стоимостью 2500 манатов.
В результате проведенных полицией мероприятий задержаны подозреваемые в совершении указанных преступных деяний Р.Агаев и его тесть Р.Дадашов.
По факту возбуждено уголовное дело, оба задержанных арестованы по решению суда.
Последние новости
17:56
Утверждён Порядок признания документов о соответствии, выданных в иностранных государствахБизнес
17:51
Цена нефти марки Brent превысила $116 за баррель - Обновлено-4Энергетика
17:49
Мариан де Йонг о визите главы МИД Нидерландов: Амстердам и Баку примут дорожную карту до 2029г - ЭксклюзивВнешняя политика
17:47
Доходы Азербайджана от экспорта фруктов и овощей выросли на 11,4%Бизнес
17:44
На холодильном складе в Шаруре произошел несчастный случай, погиб человекПроисшествия
17:43
Глава МВД Франции назвал инцидент со стрельбой терактом - ОбновленоДругие страны
17:40
МИД Молдовы осудил удар по судну с гражданами Азербайджана и УкраиныДругие страны
17:40
В Азербайджане утвержден порядок определения происхождения ненефтегазовых товаровБизнес
17:38
Кабмин утвердил перечень лиц и операций, не подпадающих под экспортную компенсациюБизнес