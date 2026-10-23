В Гёйчае совершена кража на более 24 тыс. манатов

В Гёйчае из домов украдено более 24 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Сообщается, что неизвестные лица, проникшие в дома, похитили более 24 тыс. манатов наличными и вещи стоимостью 2500 манатов.

В результате проведенных полицией мероприятий задержаны подозреваемые в совершении указанных преступных деяний Р.Агаев и его тесть Р.Дадашов.

По факту возбуждено уголовное дело, оба задержанных арестованы по решению суда.