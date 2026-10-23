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    В Гёйчае совершена кража на более 24 тыс. манатов

    Происшествия
    • 23 октября, 2026
    • 16:49
    В Гёйчае совершена кража на более 24 тыс. манатов

    В Гёйчае из домов украдено более 24 тыс. манатов.

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

    Сообщается, что неизвестные лица, проникшие в дома, похитили более 24 тыс. манатов наличными и вещи стоимостью 2500 манатов.

    В результате проведенных полицией мероприятий задержаны подозреваемые в совершении указанных преступных деяний Р.Агаев и его тесть Р.Дадашов.

    По факту возбуждено уголовное дело, оба задержанных арестованы по решению суда.

    Кража (ограбление) Гёйчай
    Göyçayda evlərdən 24 min manat oğurlanıb
    44 filmi
    44 filmi

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