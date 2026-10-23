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    Azərbaycanda İKT sahəsində 7 yeni dövlət standartının layihələri hazırlanıb

    Biznes
    • 23 oktyabr, 2026
    • 16:39
    Azərbaycanda İKT sahəsində 7 yeni dövlət standartının layihələri hazırlanıb

    Azərbaycanda İKT sahəsində 7 yeni dövlət standartının layihəsi müzakirə edilib və aktual hesab edilən əlavə standartların hazırlanması qərara alınıb.

    "Report" bu barədə Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutuna (AZSTAND) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, qurum Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin (RİNN) bazasında təsis edilmiş "İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları" üzrə Texniki Komitənin (AZSTAND/TK 05) növbəti iclasını keçirib. İclasda həmçinin Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, RİNN yanında İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyi, Azərbaycan Texniki Universiteti, "AzInTelecom" MMC, "Azərbaycan İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları Sənayesi Assosiasiyası" və "Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Təşkilatları Assosasiyası" İctimai Birliklərinin nümayəndələri iştirak ediblər.

    Yeni dövlət standartları ilə yanaşı, iclasda AZSTAND/TK-05-in ISO/IEC JTC 1 İnformasiya texnologiyası standartlaşdırma üzrə beynəlxalq Texniki Komitədə milli "güzgü komitə" qismində fəaliyyət göstərməsi məsələsinə nəzər salınıb.

    Sonda Texniki Komitənin fəaliyyətində iştirakla bağlı müraciətlər nəzərə alınaraq AZSTAND/TK 05-in tərkibinə yeni üzvlər qəbul olunub.

    Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu (AZSTAND) Yeni dövlət standartları
    Azerbaijan reviews seven draft ICT standards
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