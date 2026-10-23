Almaniya səfiri Sumqayıt Sənaye Parkında olub
- 23 oktyabr, 2026
- 16:06
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İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin (İZİA) idarəçiliyində olan Sumqayıt Sənaye Parkında Almaniyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Dirk Lölke ilə görüş keçirilib.
Bu barədə "Report"a agentlikdən məlumat verilib.
Görüşdə sənaye zonalarında, o cümlədən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə fəaliyyət göstərən sənaye parklarında investorlar üçün yaradılmış şərait, tətbiq olunan vergi və gömrük güzəştləri, habelə infrastruktur təminatı barədə məlumat verilib. Almaniya şirkətləri ilə əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub, almaniyalı iş adamları Sumqayıt Sənaye Parkında yaradılmış imkanlardan yararlanmağa dəvət ediliblər.
D.Lölke Sumqayıt Sənaye Parkının rezidenti "ASSAN-STP PANEL" MMC-nin müxtəlif təyinatlı sendviç panellərinin istehsalı müəssisəsinin fəaliyyəti ilə də tanış olub.