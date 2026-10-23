İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Almaniya səfiri Sumqayıt Sənaye Parkında olub

    Sənaye
    • 23 oktyabr, 2026
    • 16:06
    Almaniya səfiri Sumqayıt Sənaye Parkında olub

    İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin (İZİA) idarəçiliyində olan Sumqayıt Sənaye Parkında Almaniyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Dirk Lölke ilə görüş keçirilib.

    Bu barədə "Report"a agentlikdən məlumat verilib.

    Görüşdə sənaye zonalarında, o cümlədən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə fəaliyyət göstərən sənaye parklarında investorlar üçün yaradılmış şərait, tətbiq olunan vergi və gömrük güzəştləri, habelə infrastruktur təminatı barədə məlumat verilib. Almaniya şirkətləri ilə əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub, almaniyalı iş adamları Sumqayıt Sənaye Parkında yaradılmış imkanlardan yararlanmağa dəvət ediliblər.

    D.Lölke Sumqayıt Sənaye Parkının rezidenti "ASSAN-STP PANEL" MMC-nin müxtəlif təyinatlı sendviç panellərinin istehsalı müəssisəsinin fəaliyyəti ilə də tanış olub.

    Dirk Lölke İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi (İZİA) Sumqayıt Sənaye Parkı İşğaldan azad edilmiş ərazilər
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    16:12
    Foto
    "İri Şəhərlərin Su Təchizatı"nın yeni icraçı direktoru kollektivə təqdim edilib
    İnfrastruktur
    16:11
    Rumıniyanın Baş naziri Rusiyanı azərbaycanlıların olduğu gəmiyə hücumunu pisləyib
    Digər ölkələr
    16:06
    Foto
    Almaniya səfiri Sumqayıt Sənaye Parkında olub
    Sənaye
    16:04
    PSJ hücum xəttini gücləndirmək üçün İbrahim Mazanı transfer etməyi planlaşdırır
    Futbol
    15:59
    Azərbaycanla Qırğızıstan arasında cinayətkarlıqla mübarizə üzrə əməkdaşlıq Sazişi təsdiqlənib
    Digər
    15:54
    Paşinyanın demokratiyadan sui-istifadəsi – imzalanması gecikən sülh sazişi
    Analitika
    15:51
    Rayonlardakı yağıntılı hava şəraiti növbəti 2 gün davam edəcək - Xəbərdarlıq
    Ekologiya
    15:43
    Foto
    Xankəndidə Azərbaycan-BMT yüksək səviyyəli dialoqu keçirilib - Yenilənib
    Xarici siyasət
    15:36
    Foto
    Salyanda avtoqəza olub, ölən və yaralananlar var
    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti