Посол Германии ознакомился с деятельностью Сумгайытского промышленного парка

В Сумгайытском промышленном парке прошла встреча с послом Германии в Азербайджане Дирком Лёльке.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию экономических зон, на встрече была представлена информация об условиях, созданных для инвесторов в промышленных зонах, в том числе в промпарках на освобождённых от оккупации территориях, о налоговых и таможенных льготах, а также об инфраструктурном обеспечении.

Стороны обсудили возможности сотрудничества с немецкими компаниями, а немецких предпринимателей пригласили воспользоваться условиями, созданными здесь.

Посол также ознакомился с работой предприятия по производству сэндвич-панелей различного назначения ООО "ASSAN-STP PANEL", действующего на территории промзоны.