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    Посол Германии ознакомился с деятельностью Сумгайытского промышленного парка

    Промышленность
    • 23 октября, 2026
    • 16:29
    Посол Германии ознакомился с деятельностью Сумгайытского промышленного парка

    В Сумгайытском промышленном парке прошла встреча с послом Германии в Азербайджане Дирком Лёльке.

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство по развитию экономических зон, на встрече была представлена информация об условиях, созданных для инвесторов в промышленных зонах, в том числе в промпарках на освобождённых от оккупации территориях, о налоговых и таможенных льготах, а также об инфраструктурном обеспечении.

    Стороны обсудили возможности сотрудничества с немецкими компаниями, а немецких предпринимателей пригласили воспользоваться условиями, созданными здесь.

    Посол также ознакомился с работой предприятия по производству сэндвич-панелей различного назначения ООО "ASSAN-STP PANEL", действующего на территории промзоны.

    Сумгайытский промышленный парк Азербайджано-германские отношения Дирк Лельке
    Фото
    Almaniya səfiri Sumqayıt Sənaye Parkında olub
    Фото
    German ambassador inspects activities of Azerbaijan's Sumgait Industrial Park
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