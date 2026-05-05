    05 мая, 2026
    • 10:22
    Азербайджан рассматривает возможность расширения инвестсотрудничества с турецким регионом Аланья

    Заместитель министра экономики Азербайджана Анар Ахундов обсудил с делегацией Торгово-промышленной палаты турецкой Аланьи перспективы расширения торгово-инвестиционного сотрудничества.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, турецкую делегацию на переговорах возглавил председатель правления палаты Эрай Эрдем.

    Стороны отметили позитивную динамику развития экономических связей между Азербайджаном и Турцией, а также подчеркнули значительный потенциал для расширения взаимной торговли и инвестиционного сотрудничества.

    Также была подчеркнута важность укрепления связей между деловыми кругами, продвижения совместных проектов и эффективного использования инвестиционных возможностей для социально-экономического развития обеих стран.

    Участники встречи рассмотрели перспективы углубления сотрудничества с Торгово-промышленной палатой Аланьи в сферах промышленности, туризма, сельского хозяйства и услуг.

    Министерство экономики Азербайджана Торгово-промышленная палата Аланьи Анар Ахундов
    Azərbaycan Alanya Ticarət və Sənaye Palatası ilə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib
    Azerbaijan explores co-op with Alanya Chamber of Commerce and Industry

