Азербайджан рассматривает возможность расширения инвестсотрудничества с турецким регионом Аланья

Заместитель министра экономики Азербайджана Анар Ахундов обсудил с делегацией Торгово-промышленной палаты турецкой Аланьи перспективы расширения торгово-инвестиционного сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, турецкую делегацию на переговорах возглавил председатель правления палаты Эрай Эрдем.

Стороны отметили позитивную динамику развития экономических связей между Азербайджаном и Турцией, а также подчеркнули значительный потенциал для расширения взаимной торговли и инвестиционного сотрудничества.

Также была подчеркнута важность укрепления связей между деловыми кругами, продвижения совместных проектов и эффективного использования инвестиционных возможностей для социально-экономического развития обеих стран.

Участники встречи рассмотрели перспективы углубления сотрудничества с Торгово-промышленной палатой Аланьи в сферах промышленности, туризма, сельского хозяйства и услуг.