    05 мая, 2026
    • 10:26
    Мамедов: Новый формат Caspian Agro укрепляет позиции Азербайджана в регионе

    Выставка "Caspian Agro", укрепившая свои позиции как одна из ведущих аграрных платформ региона, в этом году организована в новом концептуальном формате - "Caspian Agro Week".

    Как сообщает "Report", об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в Бакинском Экспо Центре на церемонии открытия Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки ("Caspian Agro") и 31-й Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности ("InterFood Azerbaijan").

    "В рамках данного подхода выставка не ограничивается лишь демонстрацией продукции и технологий, а объединяет форумы, охватывающие различные направления сектора, а также поездки на крупные специализированные инновационные хозяйства, действующие в стране", - отметил он.

    По словам министра, проведение мероприятия в этом году в формате "Caspian Agro Week" создает возможность для более широкого обсуждения актуальных вопросов аграрной сферы посредством форумов, панельных дискуссий и деловых встреч:

    "Эта платформа служит укреплению эффективного сотрудничества между представителями государственного и частного секторов, науки и инноваций, а также расширению международного обмена опытом. Особо хотелось бы отметить, что участие в этом году в рамках выставочной недели министров сельского хозяйства и официальных делегаций ряда стран еще раз доказывает значимость мероприятия как платформы международного сотрудничества и расширение возможностей партнерства в аграрной сфере".

    Он также выразил уверенность в том, что встречи и обсуждения, которые пройдут в рамках выставки, внесут весомый вклад в установление новых партнерских связей, продвижение инновационных инициатив и устойчивое развитие аграрного сектора.

    "Еще раз желаю успехов участникам выставки и приглашаю эффективно использовать возможности, предоставляемые платформой", - заключил Мамедов.

    Меджнун Мамедов Аграрный сектор Caspian Agro 2026
