В Индии вертолет с шестью пассажирами на борту совершил вынужденную посадку на стадионе Баурари.

Как передает Report, об этом сообщают местные медиа.

Сообщается, что во время полета у него возникла техническая неисправность.

О пострадавших не сообщается.

Это уже второй инцидент с вертолетами, эксплуатируемыми компанией Trans Bharat Aviation. В мае другой вертолет компании совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности. Во время этой посадки хвостовая часть вертолета получила повреждения в результате контакта с высоковольтной линией электропередачи.