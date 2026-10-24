В Индии вертолет с шестью пассажирами на борту совершил вынужденную посадку
Другие страны
- 24 октября, 2026
- 12:02
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В Индии вертолет с шестью пассажирами на борту совершил вынужденную посадку на стадионе Баурари.
Как передает Report, об этом сообщают местные медиа.
Сообщается, что во время полета у него возникла техническая неисправность.
О пострадавших не сообщается.
Это уже второй инцидент с вертолетами, эксплуатируемыми компанией Trans Bharat Aviation. В мае другой вертолет компании совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности. Во время этой посадки хвостовая часть вертолета получила повреждения в результате контакта с высоковольтной линией электропередачи.
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