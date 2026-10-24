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    В Индии вертолет с шестью пассажирами на борту совершил вынужденную посадку

    Другие страны
    • 24 октября, 2026
    • 12:02
    В Индии вертолет с шестью пассажирами на борту совершил вынужденную посадку

    В Индии вертолет с шестью пассажирами на борту совершил вынужденную посадку на стадионе Баурари.

    Как передает Report, об этом сообщают местные медиа.

    Сообщается, что во время полета у него возникла техническая неисправность.

    О пострадавших не сообщается.

    Это уже второй инцидент с вертолетами, эксплуатируемыми компанией Trans Bharat Aviation. В мае другой вертолет компании совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности. Во время этой посадки хвостовая часть вертолета получила повреждения в результате контакта с высоковольтной линией электропередачи.

    Вынужденная посадка Техническая неисправность Индия
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