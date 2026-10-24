İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Hindistanda göyərtəsində 6 sərnişinin olduğu helikopter məcburi eniş edib

    Digər ölkələr
    • 24 oktyabr, 2026
    • 12:11
    Hindistanda göyərtəsində 6 sərnişinin olduğu helikopter məcburi eniş edib

    Hindistanda göyərtəsində 6 sərnişinin olduğu helikopter Baurari stadionunda məcburi eniş edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli media məlumat yayıb.

    Bildirilir ki, uçuş zamanı helikopterdə texniki nasazlıq yaranıb.

    Xəsarət alanlar barədə məlumat verilmir.

    Xəsarət alan Hindistan
    В Индии вертолет с шестью пассажирами на борту совершил вынужденную посадку
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    12:24
    Sabah Bakıda yağış yağacaq
    Ekologiya
    12:16
    Mərkəzi Asiya ölkələrindən Azərbaycana turist axını il ərzində 12 %-dən çox artıb
    Turizm
    12:11
    Hindistanda göyərtəsində 6 sərnişinin olduğu helikopter məcburi eniş edib
    Digər ölkələr
    12:10
    Özbəkistan və Hindistan XİN başçıları Bakıda görüş keçiriblər
    Region
    12:09
    Bakıda kütləvi dava ilə bağlı cinayət işi başlanılıb, hadisənin digər iştirakçıları axtarılır - Yenilənib
    Hadisə
    11:59
    Azərbaycan XİN İordaniyaya başsağlığı verib
    Xarici siyasət
    11:54
    Azərbaycanda istehlakçılara satılmış mal və xidmətlərin dəyəri 65 milyard manatı ötüb
    Maliyyə
    11:48
    Ermənistanda iki müxalifətçi Antikorrupsiya Komitəsinə aparılıb
    Region
    11:45
    İrəvanda COP-17 və "yaşıl ikiüzlülük" - Cənubi Qafqazın ekologiyasına Ermənistanın "töhfələri"
    Analitika
    Bütün Xəbər Lenti