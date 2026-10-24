Hindistanda göyərtəsində 6 sərnişinin olduğu helikopter məcburi eniş edib
Digər ölkələr
- 24 oktyabr, 2026
- 12:11
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Hindistanda göyərtəsində 6 sərnişinin olduğu helikopter Baurari stadionunda məcburi eniş edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli media məlumat yayıb.
Bildirilir ki, uçuş zamanı helikopterdə texniki nasazlıq yaranıb.
Xəsarət alanlar barədə məlumat verilmir.
Son xəbərlər
12:24
Sabah Bakıda yağış yağacaqEkologiya
12:16
Mərkəzi Asiya ölkələrindən Azərbaycana turist axını il ərzində 12 %-dən çox artıbTurizm
12:11
Hindistanda göyərtəsində 6 sərnişinin olduğu helikopter məcburi eniş edibDigər ölkələr
12:10
Özbəkistan və Hindistan XİN başçıları Bakıda görüş keçiriblərRegion
12:09
Bakıda kütləvi dava ilə bağlı cinayət işi başlanılıb, hadisənin digər iştirakçıları axtarılır - YenilənibHadisə
11:59
Azərbaycan XİN İordaniyaya başsağlığı veribXarici siyasət
11:54
Azərbaycanda istehlakçılara satılmış mal və xidmətlərin dəyəri 65 milyard manatı ötübMaliyyə
11:48
Ermənistanda iki müxalifətçi Antikorrupsiya Komitəsinə aparılıbRegion
11:45
İrəvanda COP-17 və "yaşıl ikiüzlülük" - Cənubi Qafqazın ekologiyasına Ermənistanın "töhfələri"Analitika