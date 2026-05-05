В Индонезии произошли девять извержений вулкана Семеру

Как минимум девять извержений вулкана Семеру зарегистрированы в провинции Восточная Ява в Индонезии.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии.

Пепел достиг высоты 900 м над кратером вулкана, или 4 576 м над уровнем моря. Извержение сопровождалось плотными выбросами пепла белого и серого цветов, распространяющегося в южном и юго-западном направлениях. В результате еще восьми извержений Семеру пепел поднимался на высоту от 4,3 км до 4,6 км над уровнем моря.

Местные власти запретили жителям региона и туристам приближаться к кратеру в радиусе 5 км из-за риска выбросов вулканом раскаленных камней.