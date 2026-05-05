Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Индонезии произошли девять извержений вулкана Семеру

    В регионе
    • 05 мая, 2026
    • 10:02
    В Индонезии произошли девять извержений вулкана Семеру

    Как минимум девять извержений вулкана Семеру зарегистрированы в провинции Восточная Ява в Индонезии.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии.

    Пепел достиг высоты 900 м над кратером вулкана, или 4 576 м над уровнем моря. Извержение сопровождалось плотными выбросами пепла белого и серого цветов, распространяющегося в южном и юго-западном направлениях. В результате еще восьми извержений Семеру пепел поднимался на высоту от 4,3 км до 4,6 км над уровнем моря.

    Местные власти запретили жителям региона и туристам приближаться к кратеру в радиусе 5 км из-за риска выбросов вулканом раскаленных камней.

    Извержение вулкана Индонезия Вулкан Семеру

    Последние новости

    12:10

    Казахстан и Турция усиливают технологическое партнерство

    Другие страны
    12:05

    Пашинян: Соответствие стандартам ЕС - первоочередная цель Армении

    В регионе
    11:58

    Россия атаковала объекты "Нафтогаза" в Украине: 5 человек погибли, 37 получили ранения

    Другие
    11:53

    В ЦИУТ создан Центр транспортных операций в связи с WUF13

    Инфраструктура
    11:52

    Таиланд одобрил экстренный пакет займов на $12,2 млрд на фоне ситуации вокруг Ирана

    Другие страны
    11:50

    Фон дер Ляйен заявила о подписании партнерства о связанности с Арменией

    В регионе
    11:47

    Шариф: Пакистан призывает США и Иран обеспечить соблюдение режима прекращения огня

    Другие страны
    11:46

    Сунния Дуррани-Джамал: Азербайджан запросил у АБР содействие в развитии офшорной ветроэнергетики

    Энергетика
    11:46

    На WUF13 в Баку для перевозки пассажиров выделен 171 электрический автобус

    Инфраструктура
    Лента новостей