"Арсенал" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА
- 06 мая, 2026
- 01:00
Определился первый финалист Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Report, в ответном матче полуфинальной стадии английский "Арсенал" принимал на своем поле испанский "Атлетико".
Встреча прошла на стадионе "Эмирейтс" и завершилась победой лондонского клуба со счётом 1:0.
Напомним, что в первом матче команды сыграли вничью - 1:1.
Таким образом, "Арсенал" по сумме двух встреч вышел в финал турнира.
Второй финалист определится сегодня в противостоянии "Баварии" и ПСЖ. В первом матче победу со счётом 5:4 одержал французский клуб.
