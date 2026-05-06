"Арсенал" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА

Определился первый финалист Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, в ответном матче полуфинальной стадии английский "Арсенал" принимал на своем поле испанский "Атлетико".

Встреча прошла на стадионе "Эмирейтс" и завершилась победой лондонского клуба со счётом 1:0.

Напомним, что в первом матче команды сыграли вничью - 1:1.

Таким образом, "Арсенал" по сумме двух встреч вышел в финал турнира.

Второй финалист определится сегодня в противостоянии "Баварии" и ПСЖ. В первом матче победу со счётом 5:4 одержал французский клуб.