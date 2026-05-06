    • 06 мая, 2026
    • 01:00
    Арсенал вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА

    Определился первый финалист Лиги чемпионов УЕФА.

    Как передает Report, в ответном матче полуфинальной стадии английский "Арсенал" принимал на своем поле испанский "Атлетико".

    Встреча прошла на стадионе "Эмирейтс" и завершилась победой лондонского клуба со счётом 1:0.

    Напомним, что в первом матче команды сыграли вничью - 1:1.

    Таким образом, "Арсенал" по сумме двух встреч вышел в финал турнира.

    Второй финалист определится сегодня в противостоянии "Баварии" и ПСЖ. В первом матче победу со счётом 5:4 одержал французский клуб.

