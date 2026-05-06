Рубио: США могут ввести вторичные санкции против китайских компаний
- 06 мая, 2026
- 00:49
США располагают рычагами воздействия, включая вторичные санкции, в отношении китайских компаний, которые игнорируют ограничительные меры против Ирана.
Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на брифинге в Белом доме.
"У нас есть определенные варианты. Если Китай игнорирует наши санкции, то столкнется с вторичными санкциями. Мне сегодня нечего объявить на этот счет, но мы не делаем эти вещи в символических целях", - сказал он.
