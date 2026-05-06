Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 06 мая, 2026
    • 00:49
    Рубио: США могут ввести вторичные санкции против китайских компаний

    США располагают рычагами воздействия, включая вторичные санкции, в отношении китайских компаний, которые игнорируют ограничительные меры против Ирана.

    Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на брифинге в Белом доме.

    "У нас есть определенные варианты. Если Китай игнорирует наши санкции, то столкнется с вторичными санкциями. Мне сегодня нечего объявить на этот счет, но мы не делаем эти вещи в символических целях", - сказал он.

    Rubio: ABŞ Çin şirkətlərinə ikinci dərəcəli sanksiyalar tətbiq edə bilər

