Рубио: США могут ввести вторичные санкции против китайских компаний

США располагают рычагами воздействия, включая вторичные санкции, в отношении китайских компаний, которые игнорируют ограничительные меры против Ирана.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на брифинге в Белом доме.

"У нас есть определенные варианты. Если Китай игнорирует наши санкции, то столкнется с вторичными санкциями. Мне сегодня нечего объявить на этот счет, но мы не делаем эти вещи в символических целях", - сказал он.