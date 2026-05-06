    Умер основатель CNN Тед Тёрнер

    • 06 мая, 2026
    • 18:44
    Умер основатель CNN Тед Тёрнер

    Американский бизнесмен, основатель телеканала CNN Тед Тёрнер умер в возрасте 87 лет.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал, ссылаясь на релиз компании Тернера Turner Enterprises.

    "Тед был глубоко вовлеченным в работу и преданным делу лидером, отважным, не знающим страха и всегда готовым довериться своей интуиции и собственному суждению. Он был и всегда будет вдохновителем CNN", - заявил председатель совета директоров CNN Worldwide Марк Томпсон.

    Отметим, что Тед Тёрнер родился 19 ноября 1938 года в городе Цинциннати (штат Огайо, США) в семье владельца рекламного агентства. В 1980 году он создал круглосуточный информационный кабельный телеканал CNN (Cable News Network), главной особенностью которого стала оперативная передача новостей, а впоследствии - трансляция новостей в реальном времени.

    Тед Тёрнер Марк Томпсон CNN Turner Enterprises
    CNN-in qurucusu Ted Törner vəfat edib
    CNN founder Ted Turner dies at 87

