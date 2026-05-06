CNN-in qurucusu Ted Törner vəfat edib
- 06 may, 2026
- 18:46
Amerikalı iş adamı, CNN telekanalının qurucusu Ted Törner 87 yaşında vəfat edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə telekanal Törnerin "Turner Enterprises" şirkətinin relizinə istinadən xəbər verib.
"Ted işinə dərindən bağlı və sədaqətli lider, cəsur, qorxu bilməyən və həmişə öz intuisiyasına və mühakiməsinə etibar etməyə hazır olan bir insan idi. O, CNN-in ilham mənbəyi idi və həmişə belə qalacaq", - CNN Worldwide-ın direktorlar şurasının sədri Mark Tompson bəyan edib.
Qeyd edək ki, Ted Törner 1938-ci il noyabrın 19-da ABŞ-ın Ohayo ştatının Sinsinati şəhərində reklam agentliyinin sahibinin ailəsində anadan olub. 1980-ci ildə o, CNN (Cable News Network) sutkasının 24 saatı yayımlanan informasiya kabel telekanalını yaradıb, onun əsas xüsusiyyəti xəbərlərin operativ ötürülməsi, sonradan isə xəbərlərin real vaxt rejimində yayımlanması olub.