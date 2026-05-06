Rubio: ABŞ Çin şirkətlərinə ikinci dərəcəli sanksiyalar tətbiq edə bilər
- 06 may, 2026
- 02:21
ABŞ-nin İrana qarşı məhdudlaşdırıcı tədbirləri görməzdən gələn Çin şirkətlərinə qarşı ikinci dərəcəli sanksiyalar da daxil olmaqla, təsir gücü var.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Ağ Evdə keçirilən brifinqdə bildirib.
"Bizim müəyyən variantlarımız var. Çin sanksiyalarımızı görməzdən gələrsə, ikinci dərəcəli sanksiyalarla üzləşəcək. Mənim bu gün bu mövzuda açıqlayacağım bir şey yoxdur, amma biz bunları simvolik məqsədlər üçün etmirik", - o deyib.
