İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Rubio: ABŞ Çin şirkətlərinə ikinci dərəcəli sanksiyalar tətbiq edə bilər

    Digər ölkələr
    • 06 may, 2026
    • 02:21
    Rubio: ABŞ Çin şirkətlərinə ikinci dərəcəli sanksiyalar tətbiq edə bilər

    ABŞ-nin İrana qarşı məhdudlaşdırıcı tədbirləri görməzdən gələn Çin şirkətlərinə qarşı ikinci dərəcəli sanksiyalar da daxil olmaqla, təsir gücü var.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ dövlət katibi Marko Rubio Ağ Evdə keçirilən brifinqdə bildirib.

    "Bizim müəyyən variantlarımız var. Çin sanksiyalarımızı görməzdən gələrsə, ikinci dərəcəli sanksiyalarla üzləşəcək. Mənim bu gün bu mövzuda açıqlayacağım bir şey yoxdur, amma biz bunları simvolik məqsədlər üçün etmirik", - o deyib.

    ABŞ İrana qarşı sanksiyalar Marko Rubio Çin
    Рубио: США могут ввести вторичные санкции против китайских компаний

    Son xəbərlər

    03:56

    ABŞ BMT TŞ-nin Hörmüz boğazı ilə bağlı qətnamə layihəsinə dəyişiklik edib

    Digər ölkələr
    03:37

    Dubravka Handanoviç: Serbiya NIS-ın külək elektrik stansiyası layihəsi ilə maraqlanır

    Digər ölkələr
    03:20

    UKMTO: Hörmüz boğazında ticarət gəmisinə zərbə endirilib

    Digər ölkələr
    02:43
    Foto

    Tehranda ticarət mərkəzində yanğın nəticəsində azı 8 nəfər ölüb, onlarla insan xəsarət alıb

    Region
    02:21

    Rubio: ABŞ Çin şirkətlərinə ikinci dərəcəli sanksiyalar tətbiq edə bilər

    Digər ölkələr
    01:47

    Merts Almaniyada azlıq hökumətinin qurulmasını istisna edib

    Digər ölkələr
    01:18

    ABŞ İrana sanksiyalardan yayınmağa kömək edən şirkətləri sanksiyalarla hədələyib

    Digər ölkələr
    00:54

    "Arsenal" UEFA Çempionlar Liqasının ilk finalçısı olub

    Futbol
    00:52

    Səudiyyə Ərəbistanı iyunda Asiya üçün neftin qiymətini endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti