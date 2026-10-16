Paşinyan və Pezeşkian İrəvanda ikitərəfli münasibətləri müzakirə ediblər
Region
- 16 oktyabr, 2026
- 14:41
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan və İran Prezidenti Məsud Pezeşkian İrəvanda görüş keçiriblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sputnik-Ermənistan" məlumat yayıb.
Görüş İrəvanda COP17 liderləri sammiti çərçivəsində baş tutub. Ermənistan baş nazirinin aparatı danışıqların təfərrüatlarını açıqlamır.
İran liderinin mətbuat xidməti isə öz növbəsində bildirib ki, tərəflər İran və Ermənistan arasında ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə ediblər.
Qeyd edək ki, bu, Paşinyan və Pezeşkianın son iki həftə ərzində artıq ikinci görüşüdür.
Пашинян и Пезешкиан обсудили двусторонние отношения в Ереване
Pashinyan, Pezeshkian mull bilateral relations in Yerevan
Son xəbərlər
15:40
Prezidentin AQEM Sammitində sülh, əməkdaşlıq, təhlükəsizlik çağırışlarıAnalitika
15:37
Foto
Azərbaycan və NATO arasında hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunubHərbi
15:33
Şavkat Mirziyoyev: "SOCAR və BP Üstyurtda altı blokda geoloji-kəşfiyyat işləri aparır"Energetika
15:33
Foto
Azərbaycan və Şri-Lanka XİN başçıları ikitərəfli münasibətləri müzakirə ediblərXarici siyasət
15:26
Stiven Cerrard İngiltərə klubunun baş məşqçisi ola bilərFutbol
15:16
Ermənistanın keçmiş, eləcə də indiki rəhbərliyi ardıcıl olaraq cinayətkar siyasəti davam etdiriblər - rəyDaxili siyasət
15:00
Azərbaycanda hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə çağırış edən türkiyəli jurnalist beynəlxalq axtarışa verilibHadisə
14:48
Foto
Kəlbəcərin sağlamlıq turizmi beynəlxalq sammitdə təqdim olunubTurizm
14:46
FHN-in hərbi hissə komandiri: Minatəmizləmə əməliyyatları müəyyən olunmuş istiqamətlər üzrə aparılırDaxili siyasət