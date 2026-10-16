Пашинян и Пезешкиан обсудили двусторонние отношения в Ереване

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели встречу в Ереване.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Встреча прошла на полях саммита лидеров COP17 в Ереване. Канцелярия премьера Армении не приводит деталей переговоров.

Пресс-служба иранского лидера, в свою очередь, сообщает, что стороны обсудили двустороннее сотрудничество между Ираном и Арменией.

Отметим, что это уже вторая за последние две недели встреча Пашиняна и Пезешкиана. Ранее они встретились 9 октября на полях саммита лидеров СНГ в Туркменистане.