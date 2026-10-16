Пашинян и Пезешкиан обсудили двусторонние отношения в Ереване
Другие страны
- 16 октября, 2026
- 14:35
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Ирана Масуд Пезешкиан провели встречу в Ереване.
Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.
Встреча прошла на полях саммита лидеров COP17 в Ереване. Канцелярия премьера Армении не приводит деталей переговоров.
Пресс-служба иранского лидера, в свою очередь, сообщает, что стороны обсудили двустороннее сотрудничество между Ираном и Арменией.
Отметим, что это уже вторая за последние две недели встреча Пашиняна и Пезешкиана. Ранее они встретились 9 октября на полях саммита лидеров СНГ в Туркменистане.
Paşinyan və Pezeşkian İrəvanda ikitərəfli münasibətləri müzakirə ediblər
Pashinyan, Pezeshkian mull bilateral relations in Yerevan
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