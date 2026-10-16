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    "Neftçi"nin məşqçisi Nakim Vəliyev 7 oyunluq diskvalifikasiya edilib

    Futbol
    • 16 oktyabr, 2026
    • 14:30
    Neftçinin məşqçisi Nakim Vəliyev 7 oyunluq diskvalifikasiya edilib

    AFFA U-15 və U-13 Liqalarında işləyən məşqçilər cəzalandırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar çıxarıb.

    AFFA U-15 Liqasında keçirilən "Neftçi" – "Qəbələ" oyununda "ağ-qaralar"ın köməkçi məşqçisi Nakim Vəliyev final fitindən sonra hakimlərə qarşı qeyri-etik ifadələr işlətdiyinə görə qırmızı vərəqə alıb və 7 oyunluq diskvalifikasiya edilib.

    Həmçinin onun komandası 1000 manat cərimələnib.

    AFFA U-13 Liqasında baş tutan "Alfa" (Zaqatala) – "Aslan" (Zaqatala) matçında isə "Alfa" komandasının baş məşqçisi Rüstəm Məmmədov rəqib komandanın məşqçisinə qarşı fiziki zor tətbiq edərək davaya səbəb olduğu üçün cəzalandırılıb. Ona 5 oyunluq cəza verilib.

    Nakim Vəliyev Rüstəm Məmmədov Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA) AFFA İntizam Komitəsi
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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