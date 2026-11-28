Belarusda "Spotify" dekabrın 1-dən bloklanacaq
Digər ölkələr
- 28 noyabr, 2026
- 00:18
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Belarusda dekabrın 1-dən "Spotify" musiqi xidmətindən istifadə məhdudlaşdırılacaq.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə qərar respublikanın Vergilər və Rüsumlar Nazirliyi tərəfindən verilib.
Nazirliyin məlumatına görə, şirkət əlavə dəyər vergisi borcunu ödəməyib.
"Xidmət tərəfindən Belarus Respublikasında məzmunun paylaşılması dayandırılacaq ki, bu da öz növbəsində qeyri-rezident şirkətin Belarus abunəçilərindən gəlir əldə etmək imkanını məhdudlaşdıracaq", - bəyanatda deyilir.
"Spotify" 2006-cı ildə İsveçdə təsis edilib. Bu, dünyanın ən böyük musiqi, podkast və audiokitab yayım xidmətlərindən biridir. Platformanın məlumatına görə, onun Belarusda təxminən 58 000 istifadəçisi var.
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