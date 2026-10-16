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    Kamran Əliyev Səbail rayonunda vətəndaşları qəbul edib

    Hadisə
    • 16 oktyabr, 2026
    • 14:35
    Kamran Əliyev Səbail rayonunda vətəndaşları qəbul edib

    Baş prokuror Kamran Əliyev paytaxtın Səbail rayonunda vətəndaşları qəbul edib.

    Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluqdan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəbulda iştirak edən 27 nəfər vətəndaşın müraciətində konkret cinayət işlərinin istintaqı, törədilmiş cinayətlər barədə məlumatların araşdırılması zamanı yol verilmiş qanun pozuntuları və məhkəmədə baxılan cinayət işləri üzrə dövlət ittihamının müdafiəsinə dair məsələlərin bilavasitə prokurorluqda və ya aidiyyəti icra orqanlarında operativ həlli üçün müvafiq göstərişlər verilib.

    Kamran Əliyev Səbail rayonunda vətəndaşları qəbul edib
    Kamran Əliyev Səbail rayonunda vətəndaşları qəbul edib
    Kamran Əliyev Səbail rayonunda vətəndaşları qəbul edib

    Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu Səbail rayonu Vətəndaş qəbulu
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