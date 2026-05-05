    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.05.2026)

    • 05 мая, 2026
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.05.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4%, до 1,985 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,3%, до 2,2641 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9850

    100 российских рублей

    2,2641

    1 австралийский доллар

    1,2154

    1 белорусский рубль

    0,6031

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1150

    1 чешская крона

    0,0813

    1 китайский юань

    0,2489

    1 датская крона

    0,2657

    1 грузинский лари

    0,6339

    1 гонконгский доллар

    0,2170

    1 индийская рупия

    0,0178

    1 британский фунт

    2,2974

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1825

    1 швейцарский франк

    2,1663

    1 израильский шекель

    0,5747

    1 канадский доллар

    1,2473

    1 кувейтский динар

    5,5165

    100 казахстанских тенге

    0,3659

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5431

    1 молдавский лей

    0,0988

    1 норвежская крона

    0,1830

    100 узбекских сомов

    0,0142

    100 пакистанских рупий

    0,6073

    1 польский злотый

    0,4661

    1 румынский лей

    0,3823

    1 сербский динар

    0,0170

    1 сингапурский доллар

    1,3304

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4532

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3312

    1 Турецкая лира

    0,0376

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0386

    100 Японских йен

    1,0808

    1 Новозеландский доллар

    0,9957

    Золото

    7705,4965

    Серебро

    123,6297

    Платина

    3341,9960

    Палладий

    2536,1875
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.05.2026)
    CBA currency exchange rates (05.05.2026)

