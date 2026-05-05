Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.05.2026)
- 05 мая, 2026
- 09:16
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4%, до 1,985 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,3%, до 2,2641 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9850
|
100 российских рублей
|
2,2641
|
1 австралийский доллар
|
1,2154
|
1 белорусский рубль
|
0,6031
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1150
|
1 чешская крона
|
0,0813
|
1 китайский юань
|
0,2489
|
1 датская крона
|
0,2657
|
1 грузинский лари
|
0,6339
|
1 гонконгский доллар
|
0,2170
|
1 индийская рупия
|
0,0178
|
1 британский фунт
|
2,2974
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1825
|
1 швейцарский франк
|
2,1663
|
1 израильский шекель
|
0,5747
|
1 канадский доллар
|
1,2473
|
1 кувейтский динар
|
5,5165
|
100 казахстанских тенге
|
0,3659
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5431
|
1 молдавский лей
|
0,0988
|
1 норвежская крона
|
0,1830
|
100 узбекских сомов
|
0,0142
|
100 пакистанских рупий
|
0,6073
|
1 польский злотый
|
0,4661
|
1 румынский лей
|
0,3823
|
1 сербский динар
|
0,0170
|
1 сингапурский доллар
|
1,3304
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3312
|
1 Турецкая лира
|
0,0376
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0386
|
100 Японских йен
|
1,0808
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9957
|
Золото
|
7705,4965
|
Серебро
|
123,6297
|
Платина
|
3341,9960
|
Палладий
|
2536,1875