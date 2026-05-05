CBA currency exchange rates (05.05.2026)
- 05 May, 2026
- 09:30
According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.4% to 1.9850 manats, while 100 Russian rubles fell by 0.3% to 2.2641 manats.
Currency
Exchange rates
1 USD (US dollar)
1.7000
1 EUR (Euro)
1.9850
100 RUB (Russian ruble)
2.2641
1 AUD (Australian dollar)
1.2154
1 BYN (Belarusian ruble)
0.6031
1 AED (UAE dirham)
0.4628
100 KRW (South Korean won)
0.1150
1 CZK (Czech koruna)
0.0813
1 CNY (Chinese yuan)
0.2489
1 DKK (Danish krone)
0.2657
1 GEL (Georgian lari)
0.6339
1 HKD (Hong Kong dollar)
0.2170
1 INR (Indian rupee)
0.0178
1 GBP (British pound)
2.2974
10,000 IRR (Iranian rial)
-
1 SEK (Swedish krona)
0.1825
1 CHF (Swiss franc)
2.1663
1 ILS (Israeli shekel)
0.5747
1 CAD (Canadian dollar)
1.2473
1 KWD (Kuwaiti dinar)
5.5165
1 KZT (Kazakhstani tenge)
0.3659
1 QAR (Qatari riyal)
0.4664
1 KGS (Kyrgyzstani som)
0.0194
100 HUF (Hungarian forint)
0.5431
1 MDL (Moldovan leu)
0.0988
1 NOK (Norwegian krone)
0.1830
100 UZS (Uzbekistani som)
0.0142
100 PKR (Pakistani rupee)
0.6073
1 PLN (Polish złoty)
0.4661
1 RON (Romanian leu)
0.3823
1 RSD (Serbian dinar)
0.0170
1 SGD (Singapore dollar)
1.3304
1 SAR (Saudi Arabian riyal)
0.4532
1 SDR (IMF)
2.3312
1 TRY (Turkish lira)
0.0376
1TMT (New Turkmenistan Manat)
0.4857
1 UAH (Ukrainian hryvnia)
0.0386
100 JPY (Japanese yen)
1.0808
1 NZD (New Zealand dollar)
0.9957
Gold (1 ounce)
7,705.4965
Silver (1 ounce)
123.6297
Platinum (1 ounce)
3,341.9960
Palladium (1 ounce)
2,536.1875