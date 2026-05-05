Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.05.2026)
- 05 may, 2026
- 09:07
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun 0,4 % azalaraq 1,9850 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 2,2641 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9850
|
100 Rusiya rublu
|
2,2641
|
1 Avstraliya dolları
|
1,2154
|
1 Belarus rublu
|
0,6031
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1150
|
1 Çexiya kronu
|
0,0813
|
1 Çin yuanı
|
0,2489
|
1 Danimarka kronu
|
0,2657
|
1 Gürcü larisi
|
0,6339
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2170
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0178
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2974
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1825
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1663
|
1 İsrail şekeli
|
0,5747
|
1 Kanada dolları
|
1,2473
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5165
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3659
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5431
|
1 Moldova leyi
|
0,0988
|
1 Norveç kronu
|
0,1830
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6073
|
1 Polşa zlotası
|
0,4661
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3823
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0170
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3304
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4532
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3312
|
Türk lirəsi
|
0,0376
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0386
|
Yapon yeni
|
1,0808
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9957
|
Qızıl
|
7705,4965
|
Gümüş
|
123,6297
|
Platin
|
3341,9960
|
Palladium
|
2536,1875