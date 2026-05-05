    Азербайджан и Беларусь рассматривают создание совместного предприятия в Агдамском промпарке

    Промышленность
    05 мая, 2026
    • 19:22
    Азербайджан и Беларусь рассматривают создание совместного предприятия в Агдамском промпарке

    Азербайджан и Беларусь обсудили возможности реализации совместных проектов в сфере машиностроения и производства промышленной продукции различного назначения.

    Как сообщает Report, обсуждения состоялись на встрече первого заместителя министра экономики Эльнура Алиева с министром промышленности Республики Беларусь Андреем Кузнецовым.

    В этих рамках были рассмотрены перспективы создания производственного предприятия на территории Агдамского промышленного парка.

    На встрече было проанализировано текущее состояние экономических связей между Азербайджаном и Беларусью, состоялся обмен мнениями о возможностях расширения сотрудничества, в особенности в промышленной сфере.

    Эльнур Алиев Андрей Кузнецов Агдамский промпарк Беларусь
    Ağdam Sənaye Parkında Belarusla birgə istehsal müəssisəsi qurula bilər

