Азербайджан и Беларусь рассматривают создание совместного предприятия в Агдамском промпарке
Промышленность
- 05 мая, 2026
- 19:22
Азербайджан и Беларусь обсудили возможности реализации совместных проектов в сфере машиностроения и производства промышленной продукции различного назначения.
Как сообщает Report, обсуждения состоялись на встрече первого заместителя министра экономики Эльнура Алиева с министром промышленности Республики Беларусь Андреем Кузнецовым.
В этих рамках были рассмотрены перспективы создания производственного предприятия на территории Агдамского промышленного парка.
На встрече было проанализировано текущее состояние экономических связей между Азербайджаном и Беларусью, состоялся обмен мнениями о возможностях расширения сотрудничества, в особенности в промышленной сфере.
Последние новости
20:37
Вугар Мустафаев обсудил расширение оборонного сотрудничества с рядом стран - ОБНОВЛЕНОАрмия
20:20
Трамп надеется на крах экономики Ирана, потому что хочет победитьДругие страны
20:11
Видео
Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами с выставок Caspian Agro Week и InterFood AzerbaijanВнутренняя политика
20:07
Зеленский: Пять человек погибли в результате удара по КраматорскуДругие страны
19:54
США уведомили Иран о предстоящей операции в Ормузском проливеДругие страны
19:43
В Чаде при нападении боевиков погибли 23 военныхДругие страны
19:32
Фариз Рзаев: Политический диалог между Баку и Варшавой демонстрирует устойчивую динамикуВнешняя политика
19:25
Радомский: Польша нацелена на укрепление политических и экономических связей с АзербайджаномВнешняя политика
19:22
Фото