Азербайджан и Беларусь рассматривают создание совместного предприятия в Агдамском промпарке

Азербайджан и Беларусь обсудили возможности реализации совместных проектов в сфере машиностроения и производства промышленной продукции различного назначения.

Как сообщает Report, обсуждения состоялись на встрече первого заместителя министра экономики Эльнура Алиева с министром промышленности Республики Беларусь Андреем Кузнецовым.

В этих рамках были рассмотрены перспективы создания производственного предприятия на территории Агдамского промышленного парка.

На встрече было проанализировано текущее состояние экономических связей между Азербайджаном и Беларусью, состоялся обмен мнениями о возможностях расширения сотрудничества, в особенности в промышленной сфере.