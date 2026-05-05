Радомский: Польша нацелена на укрепление политических и экономических связей с Азербайджаном

Польша намерена и далее укреплять отношения с Азербайджаном как в экономической, так и в политической плоскости.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Польши в Азербайджане Павел Радомский на мероприятии, приуроченном к 235-й годовщине принятия Конституции его страны.

"Польша придает большое значение отношениям с Азербайджаном. На протяжении многих лет наши страны выстраивали конструктивное сотрудничество, основанное на взаимном уважении, диалоге и общих интересах. Мы намерены и впредь укреплять двусторонние связи в политической, экономической и других сферах. Польша, как член Европейского союза, с удовлетворением отмечает растущую динамику сотрудничества между ЕС и Азербайджаном. Этому способствуют, в частности, многочисленные визиты высокого уровня, состоявшиеся в последнее время в Баку, включая сегодняшний визит вице-президента Европейской комиссии Каи Каллас", - отметил он.

Дипломат также подчеркнул, что Варшава высоко оценивает достигнутый прогресс в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном.

"Мы искренне надеемся, что эти усилия в ближайшее время приведут к подписанию всеобъемлющего мирного соглашения, которое обеспечит долгосрочную стабильность на всем Южном Кавказе. На фоне нестабильности в соседних регионах мы также приветствуем взвешенный и мирный подход Азербайджана как ключевую основу для обеспечения стабильного и процветающего будущего этого стратегически важного региона", - добавил Радомский.